Neuer Verteidigungsminister

Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister (Michael Kappeler/dpa)

Nach seiner Ernennung telefonierte der SPD-Politiker zunächst mit seinem französischen Amtskollegen Lecornu und traf anschließend in Berlin mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Austin zusammen. Dabei sicherten sich beide Politiker gegenseitige Unterstützung im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu. Pistorius betonte, die USA seien Deutschlands wichtigster Verbündeter, Austin versprach seinem neuen Kollegen eine enge Zusammenarbeit. Zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine äußerte sich Pistorius nicht.

Der Druck auf Deutschland, auch diesen Panzertyp zur Verfügung zu stellen, steigt unterdessen weiter an. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in einer Videobotschaft, es gebe Zeiten, in denen man nicht zögern und vergleichen sollte. Damit bezog er sich offenbar auf Medienberichte, nach denen Bundeskanzler Scholz die Leopard-Lieferung davon abhängig macht, ob auch die USA Kampfpanzer liefern. Morgen berät die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Militärbasis Ramstein über eine Aufstockung der Militärhilfen für die Ukraine.

