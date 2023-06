Verteidigungsminister Pistorius (dpa / Britta Pedersen)

Der SPD-Politiker sagte in Singapur auf der asiatischen Sicherheitskonferenz "Shangri-La-Dialog", wenn Russland gewinne, werde die Botschaft an revisionistische Mächte in der Welt sein, dass Aggression und grundlose Anwendung militärischer Gewalt akzeptabel seien und erfolgreich sein könnten. Das sei unglaublich gefährlich für die ganze Welt. Pistorius dankte vielen Staaten in der Region, die klargemacht hätten, dass die internationale Gemeinschaft den illegalen Krieg nicht akzeptiere.

Der Verteidigungsminister erklärte vor den Vertretern von mehr als 40 Staaten, für die Bundesregierung sei der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ein historischer Wendepunkt in der Außen- und Sicherheitspolitik.

