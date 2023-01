Truppenbesuch

Pistorius sagt Ukraine Lieferung von Leopard-Panzern bis Ende März zu

Bereits in den kommenden Tagen soll nach Aussage von Bundesverteidigungsminister Pistorius damit begonnen werden, ukrainische Soldaten an den Leopard-2-Panzern auszubilden. Der SPD-Politiker bestätigte zudem, dass die ersten Panzer bis spätestens Ende März in der Ukraine eintreffen sollen.

26.01.2023