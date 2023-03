Verteidigungsminister Pistorius besucht derzeit den Nato-Partner Litauen. (Kay Nietfeld/dpa)

Es gebe keinerlei Zweifel daran, wie sehr Deutschland an der Seite dieses Staates stehe, erklärte Pistorius am zweiten Tag seines Besuchs in dem baltischen Land. Der Minister verfolgte heute früh den Auftakt einer mehrtägigen Militärübung auf dem Truppenübungsplatz Pabrade. An dem Manöver nehmen sowohl litauische als auch deutsche Soldaten teil. Die Bundeswehr leitet in Litauen eine NATO-Kampftruppe zur Sicherung der Ostflanke des Bündnisses.

