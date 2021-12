Boris Pistorius (SPD), Niedersachsens Minister für Inneres und Sport (Peter Steffen/dpa)

In Deutschland würden solche Fälle nur sehr selten als Mord verurteilt, sondern meist als Totschlag, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Innenministerkonferenz in Stuttgart. Pistorius ist auf der Konferenz Sprecher der SPD-geführten Länder und will sich für eine Gesetzesverschärfung in dem Bereich stark machen. Frauen müssten besser beschützt und Männer härter bestraft werden, verlangte er. Jeden dritten Tag werde in Deutschland eine Frau von einem Mann ermordet. Häusliche Gewalt nehme immer weiter zu, die Dunkelziffer sei enorm hoch.

