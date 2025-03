Ukraine-Unterstützung

Bundesverteidigungsminister Pistorius (AP / Harry Nakos)

Kiew könne sich auch weiterhin auf Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien und Italien verlassen, teilte das Verteidigungsministerium am Abend in Berlin mit. Zu dem Thema hätten sich die fünf Minister in einem virtuellen Treffen abgestimmt. Derweil bekräftigte Russland, dass es Vorschläge für eine möglichen Entsendung europäischer Friedenstruppen in die Ukraine ablehnt. Man sei "kategorisch" dagegen, schrieb der Diplomat Uljanow auf Telegram, der Moskau als Gesandter bei internationalen Organisationen vertritt.

Als Begründung führte er an, die Europäische Union sei nicht unparteiisch. Das aber müssten mögliche Friedenstruppen sein.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.