Die Kämpfe im Sudan gehen weiter. (AP / Marwan Ali)

Der Minister sagte dem Fernsehsender "Welt", die Lage werde gerade sondiert, um zusammen mit den beiden Konfliktparteien im Sudan schnell eine Lösung zu finden. Das betreffe nicht nur Deutschland, auch Franzosen, Amerikaner und Großbritannien stünden vor der gleichen Herausforderung, sagte Pistorius. Die Lageeinschätzung verändere sich laufend.

Ein Versuch der Bundeswehr, etwa 150 deutsche Staatsbürger auszufliegen, war Medienberichten zufolge gestern wegen der andauernden Kämpfe gescheitert.

Trotz Vereinbarungen über einen Waffenstillstand dauern die Gefechte zwischen der regulären Armee und der paramilitärischen Einheit RSF an. Besonders betroffen waren weiterhin der Flughafen sowie das Generalkommando des Militärs in der Hauptstadt Khartum. Auch in anderen Teilen des Landes gingen die Kämpfe weiter.

