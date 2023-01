Pistorius tritt Amt an - Treffen mit US-Verteidigungsminister Austin

Boris Pistorius wird wird heute als neuer Verteidigungsminister vereidigt. (Julian Stratenschulte / dpa / Julian Stratenschulte)

Der SPD-Politiker wird zunächst von Bundespräsident Steinmeier die Ernennungsurkunde erhalten, seine zurückgetretene Parteikollegin Lambrecht bekommt ihre Entlassungsurkunde. Anschließend wird Pistorius im Bundestag vereidigt und schließlich vom Generalinspekteur der Bundeswehr, Zorn, am Sitz des Verteidigungsministeriums in Berlin mit militärischen Ehren empfangen. Dort wird Pistorius heute außerdem mit seinem US-Amtskollegen Austin zu Gesprächen über den Krieg in der Ukraine zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.