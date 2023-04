Nach Evakuierungen

Bundesaußenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius zu Evakuierungen im Sudan (hier bei der Bekanntgabe von Details des Einsatzes am vergangenen Montag). (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Auf dem Fliegerhorst im niedersächsischen Wunstorf werden rund 400 Angehörige des Einsatz-Verbandes mit mehreren Transportflugzeugen erwartet. An dem sogenannten Rückkehrer-Appell nehmen auch Außenministerin Baerbock, der neue Generalinspekteur Breuer sowie mehrere Bundestagsabgeordnete teil. Angesichts der eskalierenden Gewalt zwischen den Konfliktparteien im Sudan hatte Deutschland am Sonntag mit einer Evakuierungs-Aktion begonnen. Die Bundeswehr flog nach eigenen Angaben bis Dienstag über 700 Menschen aus dem Land am Horn von Afrika aus, darunter mehr als 200 Deutsche. Im Einsatz waren hierfür rund tausend Soldaten.

Die Menschen wurden dabei zunächst nach Jordanien gebracht, wo die Bundeswehr für den Fall einer Eskalation der Lage zusätzliche Kräfte stationiert hatte.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.