Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei der Konferenz in Ramstein. (picture alliance/dpa | Boris Roessler)

Der SPD-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", er werde vermutlich innerhalb der nächsten vier Wochen reisen. Er erklärte zudem, die Bundeswehr sollte den Spitzenplatz in Europa einnehmen. Deutschland sei die größte Volkswirtschaft in Europa, deswegen sollte es auch das Ziel sein, die stärkste und am besten ausgestattete Armee in der EU zu haben.

Auf die Frage, wann Deutschland über die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine entscheide, bekräftigte Pistorius, man sei mit allen Verbündeten, insbesondere den USA, in einem sehr engen Dialog. Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe hatte der Minister erklärt, er habe die Erstellung einer Liste der Bestände in Auftrag gegeben. "Der Spiegel" berichtet nun, eine solche Aufstellung gebe es bereits seit dem Frühsommer 2022. Danach könnte die Bundeswehr 19 Panzer an Kiew abgeben, die nur zu Übungen eingesetzt würden.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.