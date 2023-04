Verteidigungsministerium

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. (picture alliance / Associated Press / Mindaugas Kulbis)

In Zukunft muss in dringenden Fällen vor allem solche Ausrüstung gekauft werden, die bereits auf dem Markt verfügbar ist. Auf aufwändige und zeitraubende Neuentwicklungen soll verzichtet werden. Des Weiteren sind demnach Entscheidungen nicht immer auf der Führungsebene des Ministeriums zu treffen. Der SPD-Politiker sagte, die Fesseln, die man sich selbst angelegt habe, würden abgeworfen.

Vor Kurzem hatte Pistorius eine neue Präsidentin für das Bundeswehr-Beschaffungsamt in Koblenz berufen. Kritiker sehen in der Behörde mit mehr als 10.000 Beschäftigten den Inbegriff für Ineffizienz, Schwerfälligkeit und Bürokratie bei der Bundeswehr. Das Beschaffungswesen der Bundeswehr - also die Auswahl und der Kauf neuen Materials - gilt seit Jahren als reformbedürftig.

