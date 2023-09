Verteidigung

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) (IMAGO / Christian Spicker)

Der SPD-Politiker sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger", an den rund 1.500 Liegenschaften der Bundeswehr seien die Spuren des Sparkurses der vergangenen Jahre teilweise deutlich zu sehen. In die Sanierung investiere sein Ministerium jährlich in großem Umfang.

Pistorius teilte mit, dass inzwischen knapp 2.000 Unterkunftsgebäude in mehr als 230 Liegenschaften mit WLAN zur kostenlosen Nutzung ausgestattet worden seien. - Der Verteidigungsminister besucht heute das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Bonn.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.