Spionageverdacht

Man müsse die personelle Stärkung des Militärischen Abschirmdienstes konsequent weiter verfolgen, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. In Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sei es erforderlich, sich der wachsenden hybriden Bedrohung anzupassen.

Ermittler des Bundeskriminalamtes hatten gestern einen Mitarbeiter der Koblenzer Bundeswehr-Beschaffungsbehörde festgenommen. Er ist Anfang 50 und Offizier im Range eines Hauptmanns. Laut der Bundesanwaltschaft hat er sich aus eigenem Antrieb mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt und eine Zusammenarbeit angeboten. Nach DPA-Informationen wurden auch die Wohnung des Verdächtigen in einem Dorf im Rhein-Hunsrück-Kreis sowie die Nebenwohnung in Koblenz durchsucht.

