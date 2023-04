Ein Raketenwerfer Milan bei einer Heeresübung. (K. Schneider/Bundeswehr/dpa)

Das Magazin "Der Spiegel" zitiert aus einer internen Anordnung seines Staatssekretärs Zimmer, wonach der Planungsprozess von bisher oft länger als einem Jahr auf sechs Monate verkürzt werden soll. So solle bei der Beschaffung von Rüstungsgütern die Marktverfügbarkeit entscheidend sein, also häufiger "von der Stange" gekauft werden. Ziel sei, den Einkauf "mit sofortiger Wirkung deutlich schneller, effektiver und unbürokratischer" zu gestalten. Hintergrund ist, dass die Bundeswehr bislang oft spezielle und zu zeitraubende Anforderungen an Waffensysteme stellte. Die Pläne sind Teil des Vorhabens, die maroden Streitkräfte wieder in die Lage einer allgemeinen Einsatzbereitschaft zu versetzen.

Seit langem Kritik

Seit langem gibt es Kritik an den Strukturen und langen Entscheidungswegen im Verteidigungsministerium sowie in nachgeordneten Bundesbehörden. Gestern hatte Pistorius angekündigt, den Umbau der Führungsstruktur in seinem Haus bis Ende Mai abschzuließen. Zuvor hatte er die Leiterin des Beschaffungsamtes in Koblenz abgesetzt und den Generalinspekteur der Truppe ausgetauscht.

Der Verband der Beamten und Zivilbeschäftigten der Bundeswehr betrachtet Pistorius' Pläne mit Sorge. Die Vorsitzende Bornstaedt-Küpper sprach von einer Militarisierung des Ministeriums. Die Zivilbeschäftigten empfänden die Machtfülle des neuen, militärisch geführten Stabes als besorgniserregend, sagte sie dem "Tagesspiegel".

