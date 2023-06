Verteidigungsminister Pistorius in Singapur beim "Shangri-La-Dialog". (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Pistorius sagte in Singapur, man sei in Europa gut beraten, die Region nicht zu vernachlässigen. Der Verteidigungsminister nimmt in Singapur an der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog teil. Er betonte, der indo-pazifische Raum spiele eine zentrale Rolle für den globalen Frieden ebenso wie für die Wirtschaftsbeziehungen und insbesondere die Sicherheit der Seewege.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell rief ebenfalls zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien auf. In einer Vielzahl von Konflikten - von der Invasion der Ukraine bis hin zu Spannungen im Südchinesischen Meer - sollte man zentrale Sicherheitsgrundsätze gemeinsam verteidigen, sagte Borrell der Deutschen Presse-Agentur.

Der Shangri-La-Dialog gilt als wichtigstes sicherheitspolitisches Forum im indopazifischen Raum auf Ebene der Verteidigungsminister.

