Verteidigungsminister Pistorius (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Der SPD-Politiker sagte in Bad Reichenhall, der Zeitpunkt dafür sei noch nicht gekommen. Deutschland sei führend im Bereich der Luftverteidigung, bei der Unterstützung in der Ausbildung sowie bei gepanzerten Fahrzeugen. Das habe aktuell Priorität. Pistorius wiederholte seine Vorbehalte gegen eine Lieferung von Marschflugkörpern an die Ukraine. Er betonte, auch die USA lehnten dies ab.

Zuvor hatte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makeiev, um Langstreckenwaffen gebeten. Politiker von CDU, FDP und Grünen hatten sich in den vergangenen Tagen ebenfalls dafür ausgesprochen. Die Bundeswehr verfügt über rund 600 Taurus-Marschflugkörper, von denen 150 einsatzbereit sein sollen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.