In Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania hat ein Mann in einer Synagoge elf Menschen erschossen. Sechs Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt, darunter vier Polizisten.

Der mutmaßliche Täter wurde demnach angeschossen und festgenommen. Die Gewalttat ereignete sich während eines Gottesdienstes in der Synagoge im Stadtteil Squirrel Hill. Nach Angaben der US-Bundespolizei FBI hatte der Verdächtige ein Sturmgewehr und drei Handfeuerwaffen bei sich. Es gebe keinerlei Hinweise, dass der Mann den Sicherheitsbehörden vor der Tat bekannt gewesen sei. Wie das Justizministerium mitteilte, soll er wegen eines Hassverbrechens angeklagt werden.



US-Präsident Trump verurteilte die Tat und erklärte, es dürfe keine Toleranz für Antisemitismus geben. Trump kündigte an, nach Pittsburgh zu reisen. Bundeskanzlerin Merkel ließ per Twitter mitteilen, sie trauere um die Toten von Pittsburgh, die offenbar Opfer von blindem antisemtischem Hass geworden seien. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu zeigte sich schockiert. Angesichts dieser brutalen Tat stehe ganz Israel an der Seite der Angehörigen der Opfer.