In Pittsburgh in den USA sind in der Nähe einer Synagoge mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und rief die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben oder an einem sicheren Ort Schutz zu suchen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es mindestens vier Tote. Demnach schoss ein Bewaffneter nahe dem jüdischen Gotteshaus im Stadtteil Squirrel Hill um sich. Inzwischen gibt es auch Meldungen, nach denen der Mann sich ergeben hat. Vorher kam es demnach zu einem Schusswechsel mit der Polizei. Dabei wurden offenbar auch Polizisten getroffen.



Wegen des Sabbat-Tages waren viele Menschen zum Gottesdienst in der Synagoge, als sich die Gewalttat ereignete. Die Polizei erhielt auch zahlreiche Anrufe von Mitgliedern der Gemeinde, die sich in dem Gebäude verschanzten.