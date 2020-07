Der Österreicher Manfred Honeck versteht sich als tiefreligiöser Musiker und die Konzerte der Jubiläumssaison sind für ihn eine besondere "Hommage an Pittsburgh, an das Erbe des Orchesters und an seine Zukunft". Im vergangenen November stand in der Tonhalle Düsseldorf ein Auftragswerk von Mason Bates auf dem Programm: "Resurrexit". Mit mystisch-sinfonischen Klängen feiert das Stück des kalifornischen Komponisten und DJs die Auferstehung Christi. Solist in Mozarts festlichem wie farbenprächtigem Klavierkonzert Es-Dur, KV482, war der brillante Ausnahmepianist Igor Levit. In sarkastisch-doppelbödige Klangwelten tauchte das PSO mit der fünften Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch ein.

Mason Bates

"Resurrexit" für Orchester

Wolfgang Amadeus Mozart

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 22 Es-Dur, KV 482

Dmitri Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 5 d-Moll, op. 47

Igor Levit, Klavier

Pittsburgh Symphony Orchestra

Leitung: Manfred Honeck



Aufnahme vom 8.11.2019 aus der Tonhalle Düsseldorf