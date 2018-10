In Pittsburgh in den USA sind bei Schüssen auf dem Gelände einer Synagoge mehrere Menschen getötet worden.

Nach Angaben der Polizei wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Derzeit werde das Gebäude durchsucht, um zu klären, ob die Bedrohung vorüber sei. Nach Berichten mehrerer Medien gab es mindestens vier Tote und mehrere Verletzte, darunter drei Polizisten. Die Gewalttat habe sich in dem jüdischen Gotteshaus im Stadtteil Squirrel Hill ereignet. Dort hielten sich wegen des Sabbat-Tages viele Menschen zum Gottesdienst auf. Die Polizei bekam auch zahlreiche Anrufe von Mitgliedern der Gemeinde, die sich in dem Gebäude verschanzt hatten.



US-Präsident Trump sagte, es sei eine Schande, welche von Hass getriebenen Vorfälle es in den Vereinigten Staaten gebe. Auf Nachfragen von Reportern erklärte er, die Tat habe nichts mit den Waffengesetzen zu tun. Sie hätte aber möglicherweise verhindert werden können, wenn die Synagoge besser bewacht gewesen wäre. Der Gouverneur von Pennsylvania, Wolf, beklagte dagegen, die US-Bürger seien einer Bedrohung durch gefährliche Waffen ausgesetzt.