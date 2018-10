US-Präsident Trump hat in Pittsburgh die Synagoge besucht, in der ein antisemitischer Attentäter am Samstag elf Menschen erschossen hat.

Trump wurde von seiner Frau Melania begleitet. In der Nähe der Synagoge protestierten rund 2.000 Menschen gegen den Besuch, darunter viele Mitglieder der jüdischen Gemeinde. Sie werfen Trump vor, mit seiner scharfen Rhetorik für Gewalttaten wie diese mitverantwortlich zu sein.



In New York will UNO-Generalsekretär Guterres heute bei einer Trauerfeier gemeinsam mit Vertretern verschiedener Religionen der Opfer gedenken.