Nach dem antisemitisch motivierten Anschlag von Pittsburgh ist US-Präsident Trump am Abend in der Stadt eingetroffen.

Er wird von seiner Frau Melania begleitet. Beide wollen ihre Unterstützung für die jüdische Gemeinde zum Ausdruck bringen. Im Vorfeld gab es Kritik an dem Besuch. Sowohl der Gouverneur des Bundesstaates Pennsylvania, Wolf, als auch der Bürgermeister der Stadt, Peduto, hatten erklärt, sie wollten Trump nicht treffen. Beide sind Demokraten. Trumps politische Gegner werfen ihm vor, mit seiner harschen Rhetorik für Gewalttaten wie diese mitverantwortlich zu sein.



In New York will UNO-Generalsekretär Guterres morgen bei einer Trauerfeier gemeinsam mit Vertretern verschiedener Religionen der Opfer gedenken. Am vergangenen Samstag hatte ein 46-Jähriger in der Synagoge in Pittburgh elf Menschen erschossen.