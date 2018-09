Südkoreas Staatschef Moon Jae In ist zum dritten Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in diesem Jahr in Pjöngjang eingetroffen.

Er wurde am Flughafen von tausenden Nordkoreanern begrüßt. Wie in Seoul vorab mitgeteilt wurde, steht bei den Gesprächen zwischen Moon und Kim der Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms im Mittelpunkt. Zuletzt waren zunehmend Zweifel an der Ernsthaftigkeit der kommunistischen Regierung in Pjöngjang aufgekommen, die vereinbarte atomare Abrüstung umzusetzen. Erst gestern äußerten sich die Vereinten Nationen skeptisch. Es gebe weiter Anzeichen dafür, dass Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm vorantreibe, hieß es.