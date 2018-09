Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Staatschef Moon Jae In kommen heute zu ihrem dritten Gipfeltreffen in diesem Jahr zusammen.

Moon reist in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang. Sein Ziel ist es dem Vernehmen nach die innerkoreanischen Beziehungen weiter zu verbessern und militärische Spannungen abzubauen. Zudem will er Bewegung in den festgefahrenen Dialog zwischen Nordkorea und den USA bringen, bei dem es um die atomare Abrüstung des Nordens geht.



Erst gestern äußerten sich die Vereinten Nationen skeptisch. Es gebe weiter Anzeichen dafür, dass Nordkorea sein Atom- und Raketenprogramm vorantreibe, hieß es.