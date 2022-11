Kurdenorganisation

Die Fußgängerzone Istiklal Avenue in Istanbul nach der Explosion (AP / Francisco Seco)

Man akzeptiere keine Aktionen, die auf Zivilisten abzielten, schrieb die in der Türkei verbotene PKK in einer Erklärung. Zuvor hatte der türkische Innenminister Soylu die PKK für den gestrigen Anschlag mit sechs Toten und 81 Verletzten verantwortlich gemacht. Die türkische Polizei gab zudem bekannt, dass eine PKK-Anhängerin aus Syrien die Bombe in der belebten Einkaufstraße gelegt habe. Demnach gestand die festgenommene Frau die Tat und gab an, im Auftrag der PKK gehandelt zu haben. Nicht nur die bewaffnete PKK-Organisation, auch ihr politischer Flügel wies die Anschuldigungen zurück, ebenso wie die syrischen Kurden.

In den vergangenen Monaten hatte Ankara immer wieder angekündigt, dass die Türkei eine militärische Offensive gegen die Kurdengebiete in Nordsyrien starten werde.

