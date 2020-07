Bundesverkehrsminister Scheuer will sich am 1. Oktober im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut äußern.

Er wolle dort den Abgeordneten vollumfänglich Auskunft geben, sagte der CSU-Politker dem "Tagesspiegel". Bedauerlich sei, dass in der Öffentlichkeit fast nur noch über Organisationsfragen anstatt über die wesentlichen Inhalte zur Pkw-Maut diskutiert werde. Oppositionspolitiker hatten in den vergangenen Tagen erneut Vorwürfe gegen Scheuer erhoben. Die Obleute von Grünen, FDP und Linke im Untersuchungsausschuss kritisierten, es sei unerträglich, wie der Minister versuche, das Parlament an der Nase herumzuführen.



Die Opposition wirft Scheuer bei der Pkw-Maut schwere Fehler zu Lasten der Steuerzahler vor. Er hatte Verträge zur Erhebung der Maut geschlossen, noch bevor endgültige Rechtssicherheit über das Projekt bestand.