Der Europäische Gerichtshof EuGH fällt heute sein Urteil darüber, ob die geplante deutsche Pkw-Maut rechtmäßig ist.

Österreich hatte gegen Deutschland geklagt mit der Begründung, das Vorhaben sei für Ausländer diskriminierend. Die Niederlande hatten sich der Klage angeschlossen. Beide Länder kritisieren, dass die Maut-Gebühren zwar erst einmal für alle fällig werden, dann aber an Fahrzeughalter aus Deutschland wieder über die Kfz-Steuer zurückgezahlt werden sollen. Der EuGH-Generalanwalt hatte Anfang des Jahres dem Gericht empfohlen, die Klage abzuweisen. Das höchste europäische Gericht folgt den Empfehlungen des Generalanwalts in den meisten Fällen.



Das Bundesverkehrsministerium plant, die Maut im Oktober nächsten Jahres einzuführen. Durch die Gebühren für die Nutzung deutscher Autobahnen sollen jährlich gut 500 Millionen Euro anfallen, die nach Angaben des Ministeriums in die Infrastruktur investiert werden sollen.