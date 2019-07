Nach der Offenlegung der Verträge zur inzwischen gescheiterten Pkw-Maut haben FDP und SPD die Freigabe weiterer Dokumente gefordert.

Der FDP-Verkehrspolitiker Luksic sagte der "Augsburger Allgemeinen", Bundesminster Scheuer müsse unter anderem interne Gutachten und Vermerke an den Bundestag übermitteln. Ohne eine umfassende Aufklärung sei ein Untersuchungsausschuss unvermeidlich. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bartol sagte der Düsseldorfer Zeitung "Rheinische Post", in der morgigen Sitzung des Parlamentarischen Verkehrsausschusses werde sich zeigen, ob alle offenen Fragen beantwortet würden.



Das Verkehrsministerium hatte in der vergangenen Woche den Vertrag zur Erhebung der Maut veröffentlicht und gestern jenen zur Kontrolle der Mautabgaben. Hintergrund sind mögliche Schadenersatzansprüche der beteiligten Unternehmen. Scheuer hatte mit ihnen Verträge abgeschlossen, bevor der Europäische Gerichtshof die Maut stoppte.