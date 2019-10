Der CSU-Politiker Frieser hat Bundesverkehrsminister Scheuer im Streit um das Vergabeverfahren zur Pkw-Maut verteidigt.

Frieser sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), er könne kein Fehlverhalten des Ministers erkennen. Scheuer sei zudem stets seinen Informationspflichten nachgekommen und habe alle Unterlagen dem Bundestag zur Verfügung gestellt. Ein möglicher Untersuchungsausschuss werde dies bestätigen.



Am Nachmittag entscheidet der Bundestag in Berlin, ob die Vergabe der PKW-Maut parlamentarisch untersucht wird. Es soll hauptsächlich die Frage geklärt werden, welche Entscheidungen die jeweiligen mit der Maut befassten Verkehrsminister - Scheuer und sein Vorgänger Dobrindt - persönlich gefällt haben. Auch soll ermittelt werden, ob der Bundestag in der Planungsphase umfassend über Risiken informiert wurde.