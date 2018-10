Die Bundesregierung hat den Auftrag für die Kontrolle der Pkw-Maut vergeben.

Ein Unternehmen aus Österreich soll die umstrittene Gebühr in Deutschland erheben. Ein Sprecher des Verkehrsmininisteriums in Berlin bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Vertrag läuft demnach zwölf Jahre lang, mit der Option auf Verlängerung für drei weitere Jahre.



Verkehrsminister Scheuer hatte dem "Münchner Merkur" zuvor gesagt, die Bundesregierung habe einen Riesenschritt zur technischen und organisatorischen Umsetzung der Pkw-Maut gemacht. Die Gebühr soll Scheuer zufolge noch in dieser Legislaturperiode eingeführt werden - also bis 2021.