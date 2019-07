In der Diskussion um die Kosten der gescheiterten Pkw-Maut droht die Opposition weiter mit einem Untersuchungsausschuss.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Krischer, sagte am Abend nach einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses in Berlin, Bundesminister Scheuer habe dort wichtige Fragen etwa zu möglichen Schadenersatzforderungen an den Bund nicht beantworten können. Ein Untersuchungsausschuss oder ein Sonderermittler seien nach wie vor möglich. Zunächst wolle man aber weitere Unterlagen sichten, die Scheuer freigegeben habe. Ähnlich äußerten sich Vertreter der Linken und der FDP.



Scheuer wies die Kritik zurück. Sein Ministerium habe nichts zu verbergen und Informationen ungefiltert zur Verfügung gestellt. Der Verkehrsausschuss soll unter anderem klären, warum die Aufträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut vergeben wurden, bevor der Europäische Gerichtshof über sie entschied. Er hatte sie im Juni gestoppt.