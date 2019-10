Im Streit um die gescheiterte PKW-Maut hat Bundesverkehrsminister Scheuer Vorwürfe der Opposition erneut zurückgewiesen, Dokumente zurückzuhalten.

Er werde alles daran setzen, aufzuklären, was aus Sicht der Parlamentarier noch offen sei, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Er habe dem Bundestag bereits zahlreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt und begreife den Untersuchungsausschuss als Chance zur Versachlichung und zur Aufklärung. Grüne, Linke und FDP brachten nach Angaben der Fraktionen einen Einsetzungs-Antrag auf den Weg, um das Vorgehen bei der Maut zu prüfen.



Scheuer hatte die Verträge mit den Betreibern vor einem Jahr geschlossen, bevor feststand, ob die Erhebung der Gebühr in der EU rechtmäßig ist. Der Europäische Gerichtshof hatte die Pkw-Maut Mitte Juni für rechtswidrig erklärt.