Immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer kaufen sich einen SUV.

Der Auto-Forscher Ferdinand Dudenhöffer sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Stadtgeländewagen hätten in den ersten vier Monaten 2019 zum ersten Mal mehr als 30 Prozent der Neuzulassungen ausgemacht. Der SUV sei inzwischen zum Auto der Normalbürger geworden. In der Schweiz liege der Anteil schon bei 44 Prozent. In den USA werde der klassische Pkw "eine aussterbende Gattung", so der Auto-Experte. Die meisten neu zugelassenen SUVs sind allerdings nicht länger als ein VW Golf. Der Trend geht laut Dudenhöffer zum kleineren SUV ohne Allradantrieb.



Einen besonders großen Anteil haben die SUVs an den Verkaufszahlen von Luxusmarken wie Jaguar, Rolls-Royce oder Porsche.