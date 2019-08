Gegen den Opernsänger Placido Domingo sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung laut geworden.

Die Nachrichtenagentur AP berichtet von mehreren Frauen, die erklärten, Domingo habe sie bedrängt und mit dem Entzug von Rollenbesetzungen gedroht, für den Fall, dass er zurückgewiesen werde. Weiter heißt es, zahlreichen Menschen in der Opernwelt sei aufgefallen, dass Domingo sich in unangemessener Weise jungen Frauen genähert habe. Der Startenor selbst wies die Vorwürfe zurück und erklärte, er glaube, dass all seine Beziehungen einvernehmlich gewesen seien.



Der 78-Jährige gilt als vielseitiger und einflussreicher Sänger und Dirigent. 1990 gründete er mit José Carreras und Luciano Pavarotti die sogenannten "Drei Tenöre", die durch ihren weltweiten Erfolg neues Publikum für die Oper begeistern konnten.