Placidus Fixlmillner vor 300 Jahren geboren Der fleißige Rechner aus Kremsmünster

Vor 300 Jahren kam in Achleiten in Oberösterreich Josef Fixlmüller zur Welt. Sein Onkel war Abt des Stiftes im nahe gelegenen Kremsmünster und so trat auch er in das Stift ein, das über eine exzellente Sternwarte verfügte.

Von Dirk Lorenzen