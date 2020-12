Die Europäische Union will ins digitale Jahrzehnt durchstarten. In der Tat ist ihr dazu heute ein vielversprechender Aufschlag gelungen. Aber die neuen Regeln können nur so gut sein, wie die Chancen, diese durchzusetzen. Hier hätte der Vorschlag ambitionierter ausfallen können.

Ein Blick durch die gut 150 Seiten Digital Services und Markets Act offenbart: Es ist erstaunlich, wo die EU überall gesetzlich nachjustieren oder überhaupt zum ersten Mal Regeln aufstellen muss. Von der Transparenz bei Werbeanzeigen, dem Kampf gegen Desinformation oder der Offenlegung unfairer Wettbewerbspraktiken - die meisten der heute präsentierten Regeln zeigen in die richtige Richtung.

Für ihren Umgang mit Desinformation, Propaganda und illegalen Inhalten stehen die großen Plattformen seit Jahren in der Kritik. Die EU-Kommission will ihnen strengere Regeln und mehr Kontrolle aufzwingen und hat dazu heute ein Gesetzespaket vorgestellt.

Es ist begrüßenswert, dass die Kommission den ganz großen Plattformen ab 45 Millionen aktiven Nutzern in der EU erstmals eine Reihe besonderer Rechenschaftspflichten auferlegt. Sie waren bisher Blackboxen, die die EU bald aber öffnen wird. Sie müssen Schäden durch illegale Inhalte oder gefälschte Produkte minimieren und externe Prüfer überprüfen lassen, ob sie sich an die Regeln halten. Auch die Wissenschaft erhält Zugang. Das verdeutlicht einerseits die herausragende Bedeutung, die die Plattformen in der Informationsgesellschaft haben, andererseits schafft es erstmals Integrität im Binnenmarkt, Gleichbehandlung mit den analogen Händlern.

Mehr Transparenz zur Funktionsweise der Algorithmen

User sollen Klarheit darüber erlangen, warum sie welche Information oder Werbung angezeigt bekommen haben. Das ist überfällig, denn es ist hinreichend bekannt, wie Algorithmen Diskriminierungen fortschreiben, Bevölkerungsgruppen unterschiedlich und teils rassistisch nach Kaufkraft und Interessen beurteilen.

Die tatsächlich schärfste Waffe sind jedoch die Mittel, die sich die Kommission gegen sogenannte Gatekeeper in die Hand geben will, also marktdominierenden Unternehmen. Sie behält es sich vor, sie zu sanktionieren, falls die sich illegaler Weise Vorteile verschaffen, wenn sie etwa ihre eigenen Produkte und Dienste pushen, Daten ihrer Mitbewerber für eigene Zwecke nutzen und der Wettbewerb so in eine Schieflage gerät.

Mit Strafen von sechs beziehungsweise zehn Prozent des Jahresumsatzes scheint das Abschreckungspotenzial groß zu sein. Doch Abschreckung allein reicht nicht. Die Erfahrungen mit der Datenschutzgrundverordnung haben gezeigt, dass nationale Behörden oft an den Grenzen ihrer Möglichkeiten arbeiten. Den Digital Services Act – wenn auch mithilfe eines Ausschusses und der Kommission – sollen vor allem nationale Behörden behüten. Das könnte die Achillesverse des Vorschlags sein.

Paul Vorreiter (Deutschlandradio / Marius Schwarz)Paul Vorreiter, geboren in Tarnowskie Góry/Polen, studierte Geschichte, Slawistik und Osteuropastudien in Berlin und arbeitete bis 2015 als Nachrichtenredakteur beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. 2017 beendete er sein Volontariat beim Deutschlandradio. 2017 bis 2018 war Vorreiter als Junior-Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio tätig, danach wechselte er ins Korrespondentenbüro des Deutschlandradios nach Brüssel. Seit 2018 berichtet er von dort mit den Schwerpunkten Digitales, Umwelt und Bürgerrechte.