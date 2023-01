Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht. (imago / IPON)

Wie " Der Spiegel " berichtete, geht aus dem Protokoll einer internen Online-Sitzung vom 18. Dezember hervor, dass für Ende Mai oder Anfang Juni eine Konferenz dazu geplant wird. Alternativ werde auch überlegt, eine "Gegenmacht" innerhalb der Partei Die Linke zu bilden. An der Zoom-Schalte hätten mehr als 300 Personen teilgenommen - darunter Politiker wie Dieter Dehm, Zaklin Nastic, Sabine Zimmermann und Andrej Hunko. Eingeladen hätten die Gruppierungen Liebknecht-Kreise und Sozialistische Linke.

Der langjährige Linken-Politiker Gysi versucht offenbar intern, eine Spaltung zu verhindern. Wie sowohl "Spiegel" als auch "Die Zeit" berichteten, verhandelt er derzeit ein Papier zur Versöhnung der Partei- und Fraktionsspitze mit dem Wagenknecht-Lager. Noch soll es aber zu keiner Einigung bei den Verhandlungen hinter den Kulissen gekommen sein.

Wissler lehnt Parteiausschluss erneut ab

Wagenknecht hatte ihre Partei in der Vergangenheit mehrfach kritisiert. Sie warf ihr unter anderem vor, die Bedürfnisse von Randgruppen zu stark in den Blick zu nehmen und sich zu wenig um die traditionelle Arbeiterschicht zu kümmern. Die Parteiführung wiederum warf Wagenknecht vor, zu nah an der Haltung Moskaus im Krieg gegen die Ukraine zu stehen. Innerhalb der Linken gibt es zudem Bestrebungen, Wagenknecht aus der Partei auszuschließen.

Am Rande der Fraktionsklausur hatte die Bundesvorsitzende Wissler gestern im ARD-Fernsehen ihre Ablehnung gegen ein Parteiausschlussverfahren bekräftigt. Gleichzeitig kritisierte sie, die frühere Fraktionschefin. Es sei überhaupt nicht hilfreich, damit zu kokettieren eine neue Partei zu gründen, führte Wissler aus. Sie sei sich sehr sicher, dass die allermeisten Mitglieder der Partei Die Linke und auch Sahra Wagenknecht wüssten, dass eine zersplitterte Linke eine schwache Linke sei.

