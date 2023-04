Die Krankenhausreform sieht unter anderem Änderungen bei den Fallpauschalen vor. (picture alliance/dpa)

Ein Rechtsgutachten, das in Berlin vorgestellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass die Krankenhausplanung nach geltendem Recht in die Zuständigkeit der Länder fällt. Die Studie des Augsburger Verfassungsrechtlers Ferdinand Wollenschläger hatten die unionsgeführten Gesundheitsministerien in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein in Auftrag gegeben.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann erklärte, er sei froh, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach mittlerweile angekündigt habe, keine 1:1-Umsetzung der Vorschläge anzustreben, sondern mit den Ländern zusammenzuarbeiten.

Kern der geplanten Krankenhausreform des Bundes ist eine Ergänzung der seit mehr als 20 Jahren existierenden Fallpauschalen: Künftig soll das Vorhalten von Leistungen besser vergütet werden.

