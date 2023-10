NATO-Brigade

Ein Militärfahrzeug der Bundeswehr bei einer Übung im litauischen Waldgebiet. (picture alliance / dpa / Alexander Welscher)

Der litauische Verteidigungsminister Anusauskas teilte in der Hauptstadt Vilnius mit, es sei nun klar, welche Struktur der Verband haben solle und wo er stationiert werde. In einer dreitägigen Vorbereitungskonferenz habe die litauisch-deutsche Arbeitsgruppe auch über die zivile Infrastruktur für die Familien der deutschen Soldaten gesprochen.

Die Bundeswehr will in Litauen rund 4.000 Soldatinnen und Soldaten stationieren, die einen permanent gefechtsbereiten Verband bilden sollen. Er soll 2025 formell in Dienst gestellt werden. Litauen hatte als Nachbar der russischen Enklave Kaliningrad bei der NATO um verstärkte Militärpräsenz gebeten.

