Britischer Geheimdienst

Die schweren Kämpfe in der Region Donezk gehen weiter. (ANATOLII STEPANOV / AFP)

Es sei aber noch unklar, ob der Kreml eine Volksbefragung über eine Eingliederung der Region in die Russische Föderation bereits beschlossen habe, erklärte das Verteidigungsministerium in London. Russische Einheiten konnten Donezk noch nicht vollständig unter ihre Kontrolle bringen. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte versuchen sie derzeit mit schwerem Artilleriebeschuss auf mehrere Städte in der Region Donezk vorzustoßen. Viele der Angriffe hätten zurückgeschlagen werden können. Der Generalstab in Kiew meldete außerdem, dass mehr als ein Dutzend Städte an der Südfront von Russland beschossen wurden, insbesondere in der Region Cherson.

Unterdessen schlugen die russischen Besatzer des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja eine Feuerpause vor. Moskau macht seit Tagen die ukrainische Seite für die Angriffe auf das AKW in der Stadt Enerhodar verantwortlich - die wiederum beschuldigt die Russen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 15.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.