In mehreren Bundesländern steht aktuell die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase in Geschäften zur Debatte. Während einige Landesregierungen im Norden - wie etwa Mecklenburg-Vorpommern - den Wegfall der Maßnahme erwägen, will man im Süden und Westen die Regelung eher beibehalten. Der Handel wünscht sich eine baldmögliche Normalisierung, weil die Maskenpflicht bei den Kunden offenbar die Kauflaune senkt.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Glawe sagte der Zeitung "Welt am Sonntag", wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe, sehe er keinen Grund, länger an der Regel festzuhalten. Nach den Worten des CDU-Politikers könnte das Kabinett in seiner Sitzung am 4. August einen entsprechenden Beschluss fassen. Bis zum 27. Juli soll eine Taskforce aus Vertretern des Einzelhandels, der Gewerkschaften, der Landesregierung und Virologen Vorschläge erarbeiten, wie die Maskenpflicht in Geschäften fallen kann, ohne Kunden und Personal unnötig zu gefährden. Die Abstandsregeln würden weiterhin gelten. Die Ungeduld des Handels in diesem Punkt sei sehr gut nachvollziehbar, sagte Glawe. Er wolle auch Gespräche über das Thema mit seinen Kollegen in den anderen norddeutschen Bundesländern führen, um eine einheitliche Regelung zu erreichen. Mecklenburg-Vorpommern hat die niedrigsten Infektionszahlen mit dem Coronavirus bundesweit.

Weitere Bundeländer erwägen Ende der Mundschutz-Pflicht

Auch in anderen Bundesländern gibt es laut "Welt am Sonntag" Überlegungen, die Maskenpflicht aufzuheben. Sachsens Sozialministerin Köpping (SPD) erklärte, man prüfe aktuell, ob man beim Einkaufen auf die Mund-Nasen-Bedeckung verzichten könne. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Althusmann (CDU) sagte, die Maskenpflicht signalisiere eine Gefahr, die angesichts der regelmäßigen Abstände in großen Teilen des Einzelhandels nicht bestehe. Entsprechend könne die Verpflichtung in eine Empfehlung umgewandelt werden. Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Grimm-Benne (SPD) hält eine Änderung mittelfristig für denkbar. In Schleswig-Holstein will die Landesregierung das Infektionsgeschehen Anfang August bewerten und die Maßnahmen entsprechend anpassen.

Hans: Zweiter Lockdown wäre größerer Schaden für Wirtschaft

Die Landesregierungen der südlichen und westlichen Bundesländer sind dagegen tendenziell für die Beibehaltung der Maskenpflicht im Handel. Der saarländische Ministerpräsident Hans (CDU) sagte, die Wirksamkeit von Mund-Nasen-Bedeckungen bei der Eindämmung der Pandemie sei inzwischen wissenschaftlich erwiesen. Das Infektionsgeschehen müsse stabil gehalten werden. Hans warnte vor einem zweiten "Lockdown". Eine solche Maßnahme würde in der Wirtschaft einen noch größeren Schaden anrichten. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer (SPD), sagte, die Maskenpflicht werde in ihrem Land auf absehbare Zeit nicht abgeschafft. Aus Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen hieß es, die Maskenpflicht im Einzelhandel sei vom jeweiligen Infektionsgeschehen abhängig, es gebe jedoch keine konkreten Pläne zur Abschaffung.

Handel: Masken schmälern Kauflaune

Der Handelsverband Deutschland sagte der "Welt am Sonntag", man wünsche sich eine Situation, in der die Maskenpflicht so bald wie möglich beendet werden könne. Darüber müsse aber die Politik entscheiden.



Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts IFH empfinden viele Kundinnen und Kunden die Mund-Nasen-Bedeckung als störend. Mehr als die Hälfte der Befragte gab an, ein Wegfall der Maskenpflicht würde ihre Kauflust steigern. Rund ein Drittel würde eigenen Angaben zufolge ohne Maske auch mehr Produkte kaufen.



Das Robert Koch-Institut hält Mund-Nasen-Bedeckungen unter anderem in Geschäften für einen zusätzlichen Baustein, um die Ausbreitung von Covid-19 in der Bevölkerung zu verlangsamen und Risikogruppen vor Infektionen zu schützen. Das gelte besonders, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne. Voraussetzung sei aber, dass genügend Menschen eine Maske trügen und damit sachgemäß umgingen.

Einzelhandel in Österreich bereits ohne Maskenpflicht

Europaweit gelten unterschiedliche Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften. In Spanien muss vor allem in geschlossenen Räumen, aber auch im Freien jeder eine Maske tragen, wenn dort nicht ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden kann. In Italien gibt es eine Maskenpflicht für Geschäfte, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. In Frankreich und den Niederlanden wurde die Maßnahme dagegen nicht auf den Einzelhandel ausgeweitet, das Tragen von Masken ist aber zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend.



In Österreich wurde die Maskenpflicht im Handel Mitte Juni abgeschafft. Sie hatte seit Anfang April gegolten. In öffentlichen Verkehrsmitteln, bei Indoor-Veranstaltungen, im Gesundheitsbereich, in Apotheken und bei Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann, bleibt die Maßnahme dagegen erhalten.