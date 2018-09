Ein Berater von Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman hat Spekulationen über den Bau eines Kanals angeheizt, der das benachbarte Katar zu einer Insel machen würde.

Er warte ungeduldig auf Details über die Umsetzung des Salwa-Inselprojekts, schrieb Saud al-Kahtani auf Twitter. Das historische Vorhaben werde die Geografie der Region verändern, fügte er hinzu. Im April hatte die regierungsnahe saudische Nachrichtenseite Sabk erstmals über die Pläne berichtet. Demnach soll ein 60 Kilometer langer, 200 Meter breiter und bis zu 20 Meter tiefer Kanal für Handelsschiffe entlang der Grenze zu Katar entstehen. An einem Teil des Kanals, der in der Ortschaft Salwa beginnen und umgerechnet bis zu 642 Millionen Euro kosten würde, ist demnach auch eine Atommüllkippe geplant.



Der Plan, der die katarische Halbinsel vom saudiarabischen Festland trennen würde, ist der jüngste Spannungspunkt in einem seit 14 Monaten andauernden Streit zwischen den beiden Staaten. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten hatten im Juni 2017 ihre diplomatischen und Handelsbeziehungen zu Katar abgebrochen. Hintergrund sind Vorwürfe der Terror-Unterstützung und Kritik an den Beziehungen Katars zum Iran. Doha weist die Anschuldigungen zurück.