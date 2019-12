Die Pläne von Bundesfinanzminister Scholz für eine europäische Steuer auf Finanzprodukte stoßen national und international auf Kritik.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Linnemann, kritisierte das Vorhaben als eine reine Aktien-Strafsteuer. Kleinsparern würde damit die Chance auf etwas Wohlstand genommen. Ähnlich lautete die Kritik der FDP. Das österreichische Finanzministerium bemängelte, in dem Vorschlag würden nur Aktien besteuert und keine anderen Anlageprodukte. Zudem sei der Hochfrequenzhandel befreit.



Das Bundesfinanzministerium hatte zuvor die Pläne für die Finanztransaktionssteuer präsentiert, die demnach zunächst in zehn EU-Staaten eingeführt werden soll.

Finanzierung der Grundrente

Finanzminister Scholz rechnet mit Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das Geld solle vorwiegend zur Finanzierung der Grundrente verwandt werden, teilte das Finanzministerium mit. Käufer von Aktien großer Unternehmen sollen künftig eine Steuer von 0,2 Prozent des Geschäftswerts entrichten müssen.



Unser Wirtschaftsredakteur Klemens Kindermann sagte, der Gesetzentwurf von Scholz sei nicht der große Wurf. Es sei ein wenig ambitionierter Einstieg in eine Finanztransaktionssteuer - und im Grunde eine reine Börsensteuer, wie es sie in Frankreich oder etwas anders in Italien bereits gebe.