Unter anderem wurde die von den Bundesländern geforderte Aufstockung der Bundesmittel für den öffentlichen Nahverkehr um jährlich eine Milliarde Euro gebilligt. Geplant ist etwa, dass 2023 ein bundesweit nutzbares 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen als Nachfolger des 9-Euro-Tickets eingeführt wird. Zuvor hatte das Kabinett die Einmalhilfe für Studierende und Fachschüler beschlossen. Wegen der hohen Energiepreise erhalten sie jeweils 200 Euro. Details zur Umsetzung müssen noch geklärt werden.

Ein weiteres Thema der heutigen Sitzung war der Nationale Aktionsplan "Queer leben", mit dem die Bundesregierung die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Deutschland fördern will. Geplant ist unter anderem die rechtliche Gleichstellung von Regenbogenfamilien durch eine Reform des Abstammungsrechts. Außerdem soll das Transsexuellengesetz durch ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden. Dann könnte jeder Mensch in Deutschland sein Geschlecht und seinen Vornamen künftig selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.