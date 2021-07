Bundesinnenminister Seehofer hält die anhaltende Kritik an Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock in Bezug auf ihr Buch für übertrieben.

Der CSU-Politiker führte in der "Süddeutschen Zeitung" aus, es gebe viele Bücher, in denen Teile aus Programmen und anderen Konzepten einfach wiedergegeben worden seien. Da es sich bei Baerbocks Buch nicht um eine wissenschaftliche Arbeit handele, müssen man auch die Quelle nicht angeben. Es sei zwar angemessen, ein oder zwei Tage über so ein Buch zu diskutieren, dann müsse es aber gut sein. Ähnlich äußerte sich Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Manches im Umgang mit Baerbock sei nicht fair und gerecht, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Seit Anfang vergangener Woche erheben sogenannte Plagiatsjäger Vorwürfe gegen Baerbock, weil sie aus Publikationen abgeschrieben hat, ohne die Quellen zu benennen.

