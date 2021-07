Mit "VroniPlag"-Gründer Martin Heidingsfelder erhebt nun ein weiterer Plagiatsjäger Vorwürfe gegen Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock.

Baerbock habe sich zusätzlich für ihre politischen Zwecke bei einer Studie von zahlreichen Wissenschaftlern bedient, und das sei einfach nicht in Ordnung, sagte er dem Nachrichtenportal "t-online.de". Wörtlich führte er aus: "Sie sollte in Sack und Asche gehen." Wenn man nach den Plagiatsaffären der vergangenen Jahre so agiere, werfe das sehr viele Fragen auf. Sie habe "ganz klar abgekupfert". Und wenn sie es nicht gewesen sei, sondern Mitarbeiter, müsse man sich auch sorgen, welche Personalauswahl sie als Bundeskanzlerin treffen würde. Es geht um eine Studie der Denkfabrik "Agora Energiewende" und des Wuppertal Instituts. "VroniPlag" ist eine Rechercheplattform. Sie trug dazu bei, dass in der Vergangenheit zahlreichen Politikern und anderen Personen der Doktortitel entzogen wurde.

Grünen-Bundesgeschäftsführer: Baerbock bleibt Kanzlerkandidatin

Bislang hatte sich Heidingsfelder zurückhaltend zu den zunächst von seinem Kollegen Stefan Weber erhobenen Vorwürfen geäußert. Es handele sich bei Baerbocks Werk um kein wissenschaftliches und damit kein wichtiges Buch, führte Heidingsfelder aus. Dass sie aus Publikumszeitschriften und Trivialliteratur etwas übernommen habe, seien "Petitessen", obwohl es auch Urheberrechtsverletzungen seien. Wie "t-online.de" weiter berichtete, waren im Mai nicht genannte Personen an Heidingsfelder mit der Anfrage herangetreten, Baerbocks Lebenslauf zu überprüfen. Diese Anfrage habe er nach eigenen Angaben damals abgelehnt.



Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner stellte in Berlin klar, trotz anhaltender Diskussionen werde Baerbock Kanzlerkandidatin bleiben. Man gehe als Team gemeinsam mit ihr an der Spitze in diesen Wahlkampf, sagte er. Daran ändere sich nichts.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.