Bundesfamilienministerin Giffey will ihren Posten im Kabinett aufgeben, sollte ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel aberkennen.

Eine Ministeriumssprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Danach hat Giffey ihren Entschluss in einem Brief an die kommissarische SPD-Chefin Dreyer mitgeteilt. Wörtlich schrieb die Ministerin, sie sei immer für ein klares Benennen von Problemlagen und eine klare Haltung. Danach zu handeln, habe sie stets geleitet. In dem Schreiben erklärte Giffey offenbar auch ihren Verzicht auf eine Kandidatur für den SPD-Vorsitz. Sie wolle nicht zulassen, dass das derzeit anhängige Verfahren zur Überprüfung ihrer Doktorarbeit auf Plagiate den Prozess der personellen Neuaufstellung der Partei überschatte oder gar belaste. Die Bewerbungsfrist für den Vorsitz der SPD läuft noch bis zum 1. September.