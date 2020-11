Bundesfamilienministerin Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel.

Sie habe gegenüber der Freien Universität Berlin erklärt, dass sie ihn ab sofort nicht mehr führen werde, sagte die SPD-Politikerin. Ihr Amt wolle sie behalten. Auch an ihrer Kandidatur für den Berliner Landesparteivorsitz werde sie weiter festhalten. Ihr Können hänge nicht von diesem Titel ab. Im vergangenen Jahr hatte sie angekündigt zurückzutreten, falls ihr der Titel nach den Plagiatsvorwürfen aberkannt werden sollte.



Die FU Berlin will das Verfahren neu aufrollen. Eine erste Untersuchung ihrer Doktorarbeit hatte ein Fehlverhalten Giffeys ergeben. Die Uni beließ es damals jedoch bei einer Rüge. Die Entscheidung stieß in der Wissenschaft auf Kritik.

