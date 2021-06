"Der Auftritt ist sicher alles andere als professionell. Aber die Reaktionen im Netz finde ich noch unprofessioneller und beschämend. Hier wird gerade ein Mensch kaputt gemacht" – mit diesen klaren Worten distanzierte sich in der vergangenen Woche CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der Häme, die auch viele ihrer Parteifreundinnen und Freunde über eine grüne Bundestagskandidatin aus dem Saarland ausgekippt hatten.

Dienst an unserer Streitkultur

In einem Video einer Veranstaltung wusste diese auf zentrale Fragen nichts zu antworten. Sie war damit leichte Beute für die politische Konkurrenz. Der Fehler wurde zum Gegenstand der politischen Auseinandersetzung, die Person deshalb verhöht. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer sich dem überparteilich entgegenstellte, ist ein Dienst an unserer Streitkultur. Und dies sollte viel öfter passieren. Denn dieser Wahlkampf droht uns gerade zu entgleiten, zu einer Schlammschlacht zu werden, die sich gezielt gegen Personen richtet und diese zu vernichten versucht. Die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock bekommt dies seit ihrer Nominierung zu spüren.

Uns geht die Verhältnismäßigkeit verloren

Jetzt kann man sagen, da muss man als Politikerin halt durch. Ich glaube aber, dass wir uns unsere politische Kultur damit versauen, wenn wir jede Kleinigkeit derartig hochjazzen. Uns geht die Verhältnismäßigkeit verloren. Was ist eigentlich wichtig – und was nicht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich finde abschreiben auch nicht in Ordnung – und sei es nur an wenigen Stellen eines Buches. Ich wundere mich auch, dass den Grünen diese Fehler passieren und ich finde, das Buch liest sich scheußlich, aber am Ende ist das alles aus meiner Sicht eben nicht so relevant, wie wir es gerade machen.

Annalena Baerbock will Bundeskanzlerin werden, nicht Mutter Teresa beerben - die Frau muss keine Heilige sein. Weil eine Bundeskanzlerin keine Heilige sein muss. Alle, die jetzt behaupten, man brauche für das Amt aber eine ganz erhabene Aura, die mögen sich bitte Gerhard Schröder retrospektiv mit realistischem Blick anschauen.

Sachfragen in den Mittelpunkt rücken

Oder die anderen Kandidaten für das Kanzleramt, wo wir es zum Teil mit etwas brisanteren Dingen zu tun haben, als abzuschreiben – Olaf Scholz und seine Rolle im Wirecard-Skandal oder im Fall der Warburg-Bank. Oder Armin Laschet und dieser NRW-Maskendeal ohne Ausschreibung mit dem Hersteller, dem Laschets Sohn den Kontakt vermittelt hatte. Oder die geplante Einschränkung der Versammlungsfreiheit durch eine Gesetzesreform in Nordrhein-Westfalen.

Diese Beispiele könnte man zur Basis für eine inhaltliche Auseinandersetzung nehmen – Sachfragen in den Mittelpunkt rücken. Weg von Aufgeregtheiten. Für das Kanzleramt brauchen wir keine Heiligen, sondern Ideen. Würden wir uns auf Inhalte konzentrieren, dann könnten wir zum Beispiel fragen, warum auch das Wahlprogramm der Grünen nicht ausreicht, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und warum sie in schwarz-grünen Regierungsbündnissen so oft von dem abweichen, was sie eigentlich versprochen haben – siehe NSU-Aufarbeitung in Hessen. Ich weiß, das gibt alles nicht so schicke Schlagzeilen – wäre aber der redlichere Wettbewerb.