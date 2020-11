Die Freie Universität Berlin wird die Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Giffey ein zweites Mal prüfen lassen. Es gehe darum zu entscheiden, ob die nach dem ersten Prüfverfahren ausgesprochene Rüge ausreichend gewesen sei, oder ob der SPD-Politikerin der akademische Grad doch entzogen werden müsse.

Das teilte die Hochschule am Abend mit. Ziel sei es, die erneute Prüfung noch im laufenden Wintersemester abzuschließen. Giffey hatte vergangene Woche erklärt, sie werde den Doktortitel nicht mehr führen. Weitere Konsequenzen lehnte sie ab. An ihrer Kandidatur für den Berliner SPD-Landesvorsitz am 27. November will sie festhalten.

